Hafta içi PTT kaçta açılıyor, kapanıyor? PTT şubeleri kaça kadar açık? Normalleşmede PTT güncel çalışma saatleri 2021

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), normalleşme döneminde en çok merak edilen kurumlar arasında yerini aldı. Vatandaşların gün içinde sık sık ziyaret ettiği ve en aktif devlet kurumlarından biri olan PTT, Hafta içi PTT kaçta açılıyor, kapanıyor, PTT öğle arası saatleri ne gibi sorularla araştırılıyor. PTT şubeleri kaça kadar açık sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, işlemlerini ertesi güne kalmadan halledebilmek ve mesai saatlerine yetişebilmek için araştırma yapıyor. İşte normalleşmede PTT güncel çalışma saatleri 2021.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Ülkemizin posta örgütü olarak faaliyet gösteren PTT, yurdun 81 ilindeki binlerce şubesiyle vatandaşın para yatırma, fatura ödeme, evrak postalama ve benzeri işlerine destek veriyor. Tam kapanma sürecinin ardından çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlardan biri olan PTT açılış ve kapanış saatleri ile inceleniyor. Normalleşmede PTT güncel çalışma saatleri 08:30-17:30 olarak yenilendi. PTT bugün de kapılarını 08:30 itibariyle vatandaşa açıyor.