İki kadını katledip kayıplara karıştı

Adana Kozan'da eşinden boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Tuğçe Duman ile Suriye uyruklu 24 yaşındaki yengesi Melek Elşemo pompalı tüfekle öldürüldü. Olay, ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak üzerinde önceki gece meydana geldi. Vatandaşlar, yol kenarında park edilmiş haldeki otomobil içinde kanlar içinde yatan bir kadın olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Araçtaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü belirlenirken, araçtan yaklaşık 100 metre ileride tarlada ikinci bir kadın cesedi olduğu görüldü. Araçta öldürülen kadının Tuğçe Duman, tarlada cesedi bulunan kadının ise Duman'ın Suriye uyruklu yengesi Melek Elşemo olduğu tespit edildi. Evli, 3 çocuk annesi Duman'ın Kayseri'de yaşayan eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir Furkan Apaydın'la ilişkisi olduğu belirlendi. Tuğçe Duman'ın annesi Hatice Kır, kızının Apaydın tarafından tehdit edildiği için kadın sığınma evinde kaldığını, zanlı için uzaklaştırma kararı aldırdığını öne sürdü.Cinayetle ilgili ifadesi alınmak istenen Furkan Apaydın'ın firari olduğunu belirleyen jandarma, olayla ilgili Apaydın'ın amcası İ.A. ve kuzeni M.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltındaki iki kişinin sorguları devam ederken cinayet zanlısı Furkan Apaydın her yerde aranıyor. Otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılan iki kadının cenazesine ise kimse sahip çıkmadı.