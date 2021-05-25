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Giriş Tarihi: 26.5.2021 00:39

İşe gitmek için evden ayrılan kişiden haber yok!

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY

'ün ilçesinde 'işe gidiyorum' diye evden ayrılan 30 yaşındaki Hüseyin Zeren sır bir şekilde ortadan kayboldu.

Eskipazar ilçesine bağlı Karaören köyünde oturan 30 yaşındaki Hüseyin Zeren, Doğancılar köyündeki iş yerine gitmek için evden ayrıldı. İşe gelmeyince arkadaşları cep telefonunu aradılar, cevap alamayınca ailesini aradılar.

Ailesi sabah evden 'işe gidiyorum' diye ayrıldığını belirtmesi üzerine mesai arkadaşları Jandarmaya durumu bildirdi. Jandarma ve AFAD hemen arama çalışmalarına balattı.

Sır bir şekilde ortadan kaybolan Hüseyin Zeren'i arama çalışmalarına gece olması nedeniyle ara verilirken, gidebileceği yerler de tek tek aranıyor.
Hüseyin Zeren'in ortadan kaybolması ailesi ve yakınlarını üzerken, sağ salim bulunması için dua ettikleri belirtildi.

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İşe gitmek için evden ayrılan kişiden haber yok!
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