İstanbul'da binanın çatı katı alev alev yandı

İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bugün saat 11.15 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklanan yangında çatı katındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.