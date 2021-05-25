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Giriş Tarihi: 25.5.2021 12:42 Son Güncelleme: 25.5.2021 12:43

'da binanın çatı katı alev alev yandı

DHA
İstanbul'da binanın çatı katı alev alev yandı

'da, 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. 2 kişi dumandan etkilendi. Yanan çatı katında büyük hasar oluştu.

İstanbul Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bugün saat 11.15 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklanan yangında çatı katındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Apartmanda yaşayan 2 kişi, çıkan yangında mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yanan çatı katında büyük hasar oluştu.

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İstanbul'da binanın çatı katı alev alev yandı
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