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Giriş Tarihi: 25.5.2021 09:30 Son Güncelleme: 25.5.2021 09:57

İstanbul'da panik anları! Alev alev yandı herkes kaçıştı! DHA

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bir bina sakininin kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Yangın sonrası binanın çatısında hasar meydana geldi. Yan binada oturan bazı vatandaşlar da camlardan hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, İstanbul Eyüpsultan'daki Merkez Mahallesi'nde sabah saat 05.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sayfiye Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında alevleri gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale etti. Bu sırada yan binada oturan bazı vatandaşlar da camlardan hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.