İstanbul'da park dayağı: Burası bizim yerimiz!

'EŞİMİ DARP EDİP, YERLERDE SÜRÜKLEDİLER'



DHA muhabirine konuşan Tekin Gündoğdu, "Cuma günü işten geldikten sonra arabamızı sokağa park etmek istedik. Burada bulunan apartmandaki birbiriyle akraba kişiler dışarıya çıkarak, buraya park edemeyeceğimizi söylediler. Biz de, 'Belediyeden işgaliye belgeniz var mı?' diye sorduk; 'Hayır, yok ama buraya park edemezsiniz. Burası bizim' dediler. Biz de 'Burası devletin malı, herkes park edebilir' dedik. Park etmek istediğimiz sırada, apartmandakiler üzerimize saldırdı. Eşimi darp ettiler, yerlerde sürüklediler. Bana 4-5 kişi saldırdı, vurdu. Şikayetçi olduk. Belediyeye ve karakola başvurduk ama hiçbir yetkili ilgilenmedi. Bu, Bağcılar ve Esenler'in kronik sorunu. Buradaki esnaf, kendi dükkanları önündeki yerleri kendi malları sanıyor. İşgaliye parası ödemedikleri halde, kimsenin park etmesine izin vermiyorlar. Belediyemizden bu işe bir el atmalarını istiyoruz. Biz, kendimiz halletmeye çalışırsak, kargaşa çıkar" dedi.