İstanbul'da taksiciye 'kısa mesafe' dayağı!

KAVGA ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksi sürücüsünün araçtan inmesiyle kavga başlıyor. Tekme ve yumruklarla birbirlerine giren taksici ile yolcu esnaf tarafından ayrılıyor.

"TAKSİCİ BAYA DARP EDİLDİ"

Cadde esnafı Yusuf Serhat Şen, "Tanıklık olduğumuz kadarıyla yolcu valizliydi. Bavulları vardı. Taksici de bavulları olduğu için almak istemedi. Taksici baya darp edildi. Baya bir arbede çıktı. Buradaki esnaf yetişti. Taksici zor kurtuldu. Taksici küfür ederek arabasına binip gitti" dedi.

İstanbul Fatih’te taksici ile yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada