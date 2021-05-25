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Giriş Tarihi: 25.5.2021 15:42 Son Güncelleme: 25.5.2021 15:53

narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Drone destekli 23 adrese düzenlenen baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Drone destekli 23 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 1 kilo 927 gram esrar, 44 hint keneviri, 33 adet hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet av tüfeği, 6 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde imal etmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.

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İzmir narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
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