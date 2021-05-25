İzmir narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Drone destekli 23 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 1 kilo 927 gram esrar, 44 hint keneviri, 33 adet hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet av tüfeği, 6 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde imal etmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.