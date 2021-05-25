İzmir'de zehir baskını: 27 gözaltı

Teknik ve fiziki takibin ardından adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda; 1 kilo 927 gram esrar, 44 kök Hint keneviri, 33 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 av tüfeği, 6 hassas terazi ve uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenekler ele geçirildi. Operasyonda 27 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.