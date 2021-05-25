Kahramanmaraş'ta koronavirüs kabusu: 1 değil, 2 değil, 3 değil...



'ALLAH'IM BU ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN'



Koronavirüs nedeniyle daha önce dedesi, ninesi, teyzesi ve babasını kaybeden Ercan Temiz de annesi Tuncay Temiz'in Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Koronavirüsün hayatlarına kabus gibi çöktüğünü ve en sevdiklerini ellerinden aldığını ifade eden Ercan Temiz, şu an tek dileğinin iyileşmesi için yanı başında beklediği annesiyle hastaneden yürüyerek çıkmak olduğunu kaydederek, "Koronavirüs nedeniyle ilk olarak Şubat ayında dedem hayatını kaybetti. Daha sonra 4 Mayıs'ta teyzem vefat etti. 15 Mayıs'ta ise babam vefat etti. Babamı defnederken entübe olan ninem ise 19 Mayıs'ta vefat etti. Şimdi annem yoğun bakımda tedavi görüyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.



'ÖLDÜRÜYOR, SÜRÜNDÜRÜYOR'



Koronavirüsün şakasının olmadığını, o nedenle insanlardan tedbirlere uymalarını da isteyen Ercan Temiz, "Annem ve babam birinci doz aşılarını olmuşlardı. İkinci doz aşıyı olamadan hastalığa yakalandılar. Herkesin tedbirlere uymasını istiyorum. Çünkü bu hastalık öldürüyor, öldürmese bile insanı süründürüyor" dedi.