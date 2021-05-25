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Giriş Tarihi: 25.5.2021 23:31

Kayıp gencin cesedi su kuyusunda bulundu

İHA
Kayıp gencin cesedi su kuyusunda bulundu

'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Yunus Akan'ın cansız bedenine bir su kuyusunda ulaşıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Yunus Akan'dan Cuma gününden beri haber alamayan ailesinin polise başvurması ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kayıp şahsın son olarak irtibatta oldukları kişilerin de ifadelerine başvuran ekipler, yaptıkları incelemede Akan'ın son olarak görüldüğü Hekimhan ilçesinde aramaları yoğunlaştırdı. Güzelyurt Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde yapılan aramalarda kayıp şahsın cansız bedenine su kuyusunda rastlanıldı.



AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla gencin cesedi kuyudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.
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Kayıp gencin cesedi su kuyusunda bulundu
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