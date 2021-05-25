Kırıkkale’de tarih eser operasyonu

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi tarafından Bahşılı ilçesinde S.U. isimli şahsın ikametinin bahçesinde yan yatmış çocuk figürü bulunan lahit mezar olduğu görüldü, Roma Dönemine ait eski lahit bebek mezarı taşı olduğu değerlendirilen tarihi nitelikte eser muhafaza altına alınarak Kırıkkale İl Kültür ve Turizm ekiplerine teslim edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.