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Giriş Tarihi: 26.5.2021 00:48

’de tarih eser operasyonu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de tarih eser operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde ilçesinde bir ikamet bahçesinde tarihi eser niteliğinde lahit mezar taşı olduğu bilgisine ulaşan ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi tarafından Bahşılı ilçesinde S.U. isimli şahsın ikametinin bahçesinde yan yatmış çocuk figürü bulunan lahit mezar olduğu görüldü, Roma Dönemine ait eski lahit bebek mezarı taşı olduğu değerlendirilen tarihi nitelikte eser muhafaza altına alınarak Kırıkkale İl Kültür ve Turizm ekiplerine teslim edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale’de tarih eser operasyonu
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