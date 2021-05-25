Dilovası'nda yaşayan bir vatandaş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden 6 yaşındaki oğlunun polislerden korktuğunu belirterek, bu korkusunu yenmesi için emniyete çağrıda bulundu.

Kocaeli emniyeti bu çağrıya cevapsız kalamadı | Video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bu çağırıya kayıtsız kalamadı. Hemen harekete geçerek gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra pandemi kurallarına uygun olarak aileyi ziyaret etti. Ziyarette polislerden korktuğunu ifade eden çocuğa emniyet güçleri tarafından Polis Üniforması, şapka, oyuncak, boyama kitabı vb. hediyeler verildi. Ayrıca polis otosu ile devriye attı. Polis korkusunu yenen ve kendisi ile ilgilenen polis memurları ile fotoğraf çekilen miniğin mutluluğu yüzünden okunuyordu.