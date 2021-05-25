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Giriş Tarihi: 25.5.2021 14:51

Korkunç cinayet! 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü

DHA
Korkunç cinayet! 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü

merkeze bağlı Pazarcık Köyünde (16), tartıştığı M.Ö. tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam 20.30 saatlerinde meydana geldi. Hilmi Cesur ile M.Ö. muhtarlık binası önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., üzerindeki tabancayla Hilmi Cesur'u başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cesur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Şüpheli M.Ö. ise jandarma tarafından tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Korkunç cinayet! 16 yaşındaki Hilmi, tabancayla öldürüldü
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