Korkunç kazada ölü sayısı 5’e çıktı

Tokat'ın Zile ilçesi ile Yozgat'ın Çekerek İlçesi arasında bulunan Dağiçi Köyü kavşağında, hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Polis incelemesine göre hafif ticari aracın bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçmesi sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan 6 kişiden 2'si, 34 VJL 82 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralıların ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi, Turhal Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Kazada; kamyonette bulunan Hikmet Tok ve İsmail Yılmaz ile otomobilde bulunan; Esma Bayır ve Abdulkerim Bayır hayatını kaybetmişti. Genel son dakika haberine göre Emine Bayır'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken ölü sayısı ne yazık ki 5'e yükseldi.