Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bu yıl Kurban Bayramı kaç gün olacak? Kurban Bayramı tarihi 2021

KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETLERİ

İslami kıstaslara göre varlıklı kabul edilen Müslümanlar, Allah'ın rızası için varlığını başkalarıyla paylaşır. Bu alışkanlığı edinmek üzere Kurban Bayramı güzel bir vesiledir. Bütçesine göre kurban kesen tüm Müslümanlar gücü yettiği kadarıyla ihtiyaç sahiplerine ve kurban kesemeyen yakınlarına yardımda bulunur. Kurban Bayramı, yardımlaşma ve paylaşmayı aşılar. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır. Fakirin de Allah'a şükretmesine, maddi açıdan rahatlamasına ve maddi imkansızlık konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.