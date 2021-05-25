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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:07

, hangi gün? Bu yıl olacak? 2021

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bu yıl Kurban Bayramı kaç gün olacak? Kurban Bayramı tarihi 2021

, kurbanlık alışverişi yapmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İki dini bayramımızdan biri olan ve dinimizde son derece mühim bir yere sahip olan , hangi gün soruları gündemde yer alıyor. Birçok vatandaş, bu yıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihi 2021.

Şevval ayını yarıladığımız şu günlerde, pek çok vatandaş Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün gibi sorulara cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl yayınladığı 2021 dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihi de yer alıyor. Kurban Bayramı hangi gün başlıyor ve bu yıl Kurban Bayramı kaç gün olacak sorusunun yanıtı haberimizde.

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı'nın Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe tekabül ediyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün süren bayram 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Arefe Günü: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 2021 Başlangıç: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2021 Bitiş: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan sonra kutladığımız ikinci dini bayramımızdır. Bu bayramın önemi, toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmesidir. Tüm Müslümanların kardeş olduğunu, elindekini kardeşinle paylaşmanın ne denli mühim olduğunu bizlere hatırlatır. Bir Müslüman, kurban keserek Allah'ın emrine boyun eğmiş, kulluk bilincini koruduğunu ortaya koymuş olur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kurban etini ulaştırarak yardımda bulunur ve sevabını arttırır.

KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETLERİ

İslami kıstaslara göre varlıklı kabul edilen Müslümanlar, Allah'ın rızası için varlığını başkalarıyla paylaşır. Bu alışkanlığı edinmek üzere Kurban Bayramı güzel bir vesiledir. Bütçesine göre kurban kesen tüm Müslümanlar gücü yettiği kadarıyla ihtiyaç sahiplerine ve kurban kesemeyen yakınlarına yardımda bulunur. Kurban Bayramı, yardımlaşma ve paylaşmayı aşılar. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır. Fakirin de Allah'a şükretmesine, maddi açıdan rahatlamasına ve maddi imkansızlık konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Bu yıl Kurban Bayramı kaç gün olacak? Kurban Bayramı tarihi 2021
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