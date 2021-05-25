Şoför yolcuları terk etti!





"BİR YALANLA BURADA MAĞDUR KALDIK"

Otobüs sürücüsünün yalan söyleyerek kendilerini otobüsten indirdiğini dile getiren Makbule İşler ise, "Bir yalanla burada mağdur kaldık. Bir telefon bulduk firma ile görüştük. Otobüs hazırlandı geliyor. Kamil Koç'un çok alakası olduğunu zannetmiyorum" diye konuştu.

"EŞYALARI NASIL HIZLI BIRAKTI, UÇTU GİTTİ"

Otobüs firmasının kendilerini mağdur ettiğini belirten Fikret Aşıkoğlu, "'Başka araba gelecek' dedi. Eşyaları nasıl hızlı bıraktı, uçtu gitti yani. Burası terminal değil, yol kenarında apar topar bıraktı bizi. Bunları yaşamak zorunda değiliz ki. Şoför, 'Burada çalışanım, yolcuları indir dediler ben de onun için indiriyorum' dedi" şeklinde konuştu.



Yaklaşık 3.5 saat dinlenme tesisi açık alanında güneş altında kaldırımda bekleyen yolcuların yardımına ise ilk olarak polis ekipleri koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetlerini dinlediği yolculara su ve içecek ikramı yaptı. Bir süre daha bekleyen yolcular, Kamil Koç firması tarafından Yalova'dan gönderilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam ettirildi.