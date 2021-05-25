Mayıs'ın son günleri 12 metrelik karla mücadele

Güneydoğu'nun en çok kar alan bölgelerinden yaklaşık 3 bin rakımlı Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde ekipler, yüksek rakımlı yaylalar ile askeri üs bölgeleri yollarını açmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.

İş makinalarının boyunu hemen hemen iki kat aşan karla mücadele çalışmalarının önümüzdeki yayla sezonu göz önünde bulundurularak, Haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu arada, Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharın gelişiyle beraber belediye ekipleri yayla yollarını açmak için seferber oldu. Kardan dolayı kapalı olan yollar iş makinalarıyla bir bir açılıyor. Uludere ilçesindeki Meydan, Seriro, Şive ve Sapaca yayla yolları besiciler için açılıyor. İlçe genelinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için yayla yolları açan belediye ve özel idare ekipleri günlerdir yaklaşık 5 metreyi aşan kar yığınları nedeniyle kapalı olan yolları açıyor.

Belediye Başkanı Sait Ürek'in talimatıyla açılan yollar bu gün bitti.

Başkan Ürek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yayla yollarımızı açtık. Vatandaşlarımızın daha rahat hayvanlarını yaylaya çıkartması için kapalı ve bozuk olan yollar ekiplerimiz tarafından açıldı" dedi.