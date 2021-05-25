Mehmetçik'e destek için Denizli'den Şırnak'a 1 ton elma getirdi

TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Kıran operasyonlarına katılan askerlere elma ve helva götüren kanser hastası Muhammet Yılmaz, bu sefer Pençe-Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine elma dağıtmak için memleketi Denizli'den karayolu ile 1530 kilometre yol kat ederek, Şırnak'a geldi. Bahçesinde yetiştirdiği elmaları askerlere götürmesiyle tanınan Muhammet Yılmaz, birçok önemli operasyonda adından söz ettiren Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'nı ziyaret ederek, 1 ton elmayı askerlere teslim etti.

Kendi bahçesindeki elmaların bitmesinden dolayı cebinden bir ton elma alan Muhammet Yılmaz, fedakarca görev yapan askerlere manevi destekte bulunmak için bunu yaptığını söyledi.

Muhammet Yılmaz; "Yine bugün Şırnak'a geldim bugün. Pençe-Yıldırım ve Pençe- Şimşek harekatına yapan komandolarımıza büyük fedakarlıklarından dolayı onlara minnet borcum olduğu için onlara kendi elmam bittiği için bu sefer param ile aldım. Sırf onların gönüllerini feth edebilmek için bugün Şırnak'tayım. İnşallah biraz sonra Çakırsöğüt Komando Tugay'ına indireceğim bir kısmını, bir kısmını da tümene indireceğim. İnşallah onlarda yaptıkları fedakarlıklarının karşılıklarını hedef kızıl elma olarak bunları yiyecekler. Bir manevi destek alıp daha fazla, daha inançlı şekilde bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmaya devam edecekler inşallah. Ama burda muhalefete bir sözüm var. Muhalefet figüranlığı oynuyor. Gelip görsünler Şırnak ne alemde. Şırnak batı illerinden daha güzel. Daha insancıl insanları var. Çok güzel bir durumda şuan Şırnak. İnşallah hedefim kızıl elma olduğu için, her hedef kızıl elma ve görevime devam edeceğim. Şehadet şerbeti içene kadar. Muhalefet partisi Şırnak'ta ne işiniz var diyorlar. Suriye'de, Dağlık karabağ'da, Azerbaycan'da ne işiniz var. Gitsinler görsünler. Ben 71 yaşında olmama rağmen geldim. Gördüm. Bütün hudut birliklerini gezdim. Büyük bir fedakarlık var. Nusaybin'de kaldım. Nusaybin o kadar güzel olmuşki batı illerinde olmayan bir şehir görünümü almış. Hendek harekatına arkadaşlarımız diyen muhalefet partileri gelsinler, görsünler. Ne işimiz var, Nusaybin'de Şırnak'ta. Çünkü ordaki insanlarda bizim kardeşlerimiz. Kürt'ü, Türk'ü hiçbirini ayırt etmeden büyük bir fedakarlıkla hizmete devam ediyoruz. Buradan Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a da bir istirhamım var. Acil olarak 5 dakika da olsa görüşmem gerekiyor. Bazı kısa bilgileri aktarmam için" dedi.

Daha önce bir çok yeri ziyaret ettiğini anlatan Yılmaz; "Edirne'de Yunan Hudutundaki birliklerimizden tutun Suriye'deki,'İdlib'teki Bahar Kalkanı, El Bab, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Hakkari Kıran Kalkan Harekatlarına, Çukurca Gazi Üs Komutanlıklarına, Suriye'deki birliklere 30 seferden fazla gittim. Suriye'de şuanda o kadar büyük bir rahatlık varki. Halk sevinç içerisinde arazilerini ekip kaldırıyorlar" dedi.