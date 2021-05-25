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Giriş Tarihi: 25.5.2021 19:30

’de kurtlar 18 koyunu telef etti

Mersin’de kurtlar 18 koyunu telef etti

´in ilçesinde kırsal mahalleye inen kurtlar, 18 küçükbaş hayvanı telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Seydili Mahallesi'nde yaşandı. Yetiştirici Hakan Bolat´a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren kurtlar 18 hayvanı telef etti, onlarcasını da yaraladı. Yetiştiriciler ağıllarına geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.



Mahalle Muhtarı Mustafa Doğan, "Mahallemizde üzücü bir olay yaşadık. Yabani kurtlar tarafından koyunlar telef edildi. Koyun yetiştiriciliği yapan Hakan Bolat´ın 38 koyununun 18´i telef oldu, 10 tane koyun da yaralandı. Bu üzücü durumu bütün mercilere bildirdik. Umarım üreticimizin zararları karşılanır" diye konuştu.

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Mersin’de kurtlar 18 koyunu telef etti
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