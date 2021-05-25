Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden bugün binlerce şans oyunu sever kazanan numaraları sorgulayacak ve kazanan rakamlar ile bir kişi tam 156 milyon TL'nin sahibi olacak. Bu noktada ise Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte 24 Mayıs 2021 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı olarak gerçekleştirilecek.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarında.