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Giriş Tarihi: 25.5.2021 17:23

'da acı olay: Denizde kalp krizinden öldü

DHA
Muğla'da acı olay: Denizde kalp krizinden öldü

'nın ilçesinde, Ayşe Akdoğan (72), serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden yaşamını yitirdi...

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ayşe Akdoğan, bugün sabah saatlerinde eviinin yakınındaki plajda denize girdi. Bir süre sonra Akdoğan'ı suyun üzerinde hareketsiz olarak gören komşuları yardıma koşup, kadını kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Suda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Akdoğan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri bölgede incelemede yapıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Jandarma, Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Muğla'da acı olay: Denizde kalp krizinden öldü
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