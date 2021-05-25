Muş’ta göçerlerin süt sağım mesaisi başladı

Güney Doğu Anadolu bölgesinden gelerek Muş'un yüksek kesimlerde bulunan yaylalara hayvanlarını beslemek için gelen gezgin göçerler, yaz boyunca yaylada kurdukları çadırda serin havası ve bereketli bitki örtüsünden istifa ediyor.

Yaklaşık bir aylık zorlu yolcunun ardından Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı yaylalarında konaklamaya başlayan göçerler, yılın ilk süt sağımını gerçekleştirdi. Binlerce hayvanın sağımı yapılarak, elde edilen sütle doğal peynir elde ediliyor. Üretimi yapılan peynirler günlük olarak satışı yapılmak üzere Batman'a ve mandıracılara veriliyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinden Muş'taki yaylalara geldiğini ifade eden göçerlerden Rafet Taş, gazetelere yaptığı açıklamada, senenin ilk süt sağımına başladıklarını söyledi.

Burada sağdıkları sütü peynir yapıp Batman'daki alıcılara gönderdiklerini belirten Taş, "Bu sene ot ve su konusunda biraz sıkıntı var. Yayla güzel ve serin. Batman'da hava çok sıcak. Muş yaylaları güzel. Bulunduğumuz yer birkaç gün sonra sıcak olacak. Muş'ta daha yüksek kesimlere çıkacağız ve oralarda halen kar var ve daha serin oluyor. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Koyunları genelde erkekler sağar. Her birimiz günde yaklaşık 250 koyun sağımı yapıyoruz. Sabah akşam olmak üzere günde iki defa sağım yapıyoruz." diye konuştu.

Hayvan yetiştiricilerinden Fatih Göçer, Muş'un serin yaylalarına çıktıklarını kaydederek, "İki gündür koyun sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütlerle peynir yapıyoruz. Yılın ilk süt sağımı başlamıştır. Peynirimizi Batman'a götürüp satıyoruz." diye konuştu.