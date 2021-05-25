Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı

"YOKLUĞUNU, FİKİRLERİNİ, ARAMIZDA OLMAYIŞINI HASRETLE ANIYORUZ"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, dualar edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, anma etkinliği sonrasında AA muhabirine, büyük üstat, büyük şair, fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 38. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti. Alpaslan, "Rabb'im mekanını cennet eylesin. Bugünkü bizim neslimizi, Türk gençliğini fikirleriyle düşünceleriyle yaşamıyla çok etkileyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli düşünce ve fikir adamlarından birisiydi. 38 yıldır olduğu gibi bugün de yokluğunu, fikirlerini, aramızda olmayışını hasretle anıyoruz. Her ne kadar kendisi olmasa da fikirleriyle o muazzam şiirleriyle her zaman gönlümüzde yeri var." dedi.