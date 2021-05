Necip Fazıl Kısakürek, kabri başında anıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Kısakürek'in "Utansın" şiirini hatırlatarak, "Her bir beyti, her bir mısrası bir konferansa konudur şu anda bile okunduğunda. Her bir mısrası derin konular içeren üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.