İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılacak sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Dün katıldığı programda yüz yüze eğitime ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusunu da yanıtladı. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin genelgede 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitimin süreceği bildirilmişti. Programda soruları yanıtlayan Selçuk, önceliğin sağlık olduğunu dile getirerek bu konuya da değindi.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Tam kapanma sürecinde öğrenciler evlere dönmüş, okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek online eğitime geçilmişti. 17 Mayıs itibariyle bazı kademelerde okula dönüş kararı alınırken öğrencilerin büyük kısmı için 1 Haziran tarihi işaret edildi. Belirtilen tarihe sayılı günler kala öğrenciler ve veliler heyecanla 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusuna yanıt aradı.