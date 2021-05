Onlarınki bir aşk hikâyesi

Kayserili kadastro teknisyeni Arif Karakebelioğlu, 27 Nisan 1960'ta Muğla'nın Yeşilyurt ilçesine atandı. Mesaisinin ilk gününde bir kapı açıldığında karşısına çıkan Muazzez'e, ilk görüşte vuruldu. 2 yıl boyunca birbirini uzaktan seven çift, 29 Ocak 1962'de hayatlarını birleştirdi. Çok istemelerine rağmen çocukları olmasa da ilk günkü heyecanla 60 yıldır aynı yastığa baş koyan Arif (88) ve Muazzez Karakebelioğlu (79), şimdilerde Menteşe ilçesinde yaşıyor. Evliliklerinin sırrını, sınırsız sevgi, sadakat, saygı ve sabırla açıklayan çifte, Aile Haftası dolayısıyla, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile Sosyal Hizmet Müdürü Dr. Emine Ebru Bozçelik, evlerinde ziyaret edip nevresim takımı ve yastık hediye etti.Günümüzde evliliklerin azaldığına ve boşanmaların arttığına dikkati çeken Arif Karakebelioğlu, "Muazzez'i görür görmez vuruldum. İlk görüşte nasılsak, 60 yıldır hâlâ aynıyız. Ben hayata gözlerimi yumarken de en son onu görmek istiyorum. Yeni evlenecek olan gençlere, bağlılıkla, saygı duyarak, kalpten sevmelerini tavsiye ediyorum. Karşılıklı sevgi, saygı varsa her türlü zorluk aşılır" dedi. Muazzez Karakebelioğlu ise "İlk başta, birbirimizi uzaktan sevdik. İlk kez gelin olduğum gün konuşabildik. Evlendikten sonra ise heyecanımız hiç tükenmedi. Her türlü zorluğa göğüs gerdik. Bir türlü çocuğumuz olmadı. Yeğenlerimiz doğunca, çocuk edinmekten vazgeçtik. Tolga ve Pınar evladımız oldu" diye konuştu.