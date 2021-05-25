Özçekim hayatını kurtardı

Kıbrıs'ta yaşayan Ajda Şengönüller Gürkanlar; kafa tabanında, göz sinirleri ile hipofiz bezi yanına yerleşen tümör, Doç. Dr. Doğa Gürkanlar başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik operasyonla çıkarıldı. Operasyona bağlı görme kaybı ve koma riski yüksek olan Ajda Şengönüller Gürkanlar, hiçbir fonksiyon kaybına maruz kalmaksızın sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

DONUP KALDIM

8 saatlik bir operasyonla beynindeki tümörden kurtulan Ajda Şengönüller Gürkanlar, yakın zamana kadar normal hayatına devam ederken son dönemde duygu halinde ve davranışlarında büyük bir değişim yaşadığını kaydederek, "Selfie çekerken kamera karşıyı gösteriyordu. Arabanın ön camını çektiğimi fark ettiğim anda donup kaldım. Yolda polis kontrolü vardı. Kızım polisle konuşurken istemsiz olarak 2 kez gaz pedalına bastım. Oğlum arabayı el frenini çekerek durdurabildi" dedi.

YENİDEN DOĞDUM

Geçirdiği ameliyatla yeniden doğduğunu ifade eden, "Başta doktorlarıma, hemşirelerine, tüm birimlerinde çalışan personeline gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Kıbrıs'ta böyle bir hastane ve doktorlara sahip olmamız büyük şans. O kadar konforlu ve güven veren bir ortam ki taburcu olabileceğim söylendiğinde bir süre daha kalmak istedim. Bu hayatta benim daha yapacaklarım ve ideallerim var. Biraz yorgunum olmama rağmen kendimi iyi hissediyorum ve çok mutluyum" diye konuştu.