Para vermediği için öldürmüşlerdi! Mahkeme ağırlaştırılmış müebbeti onadı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 7 Eylül 2019 tarihinde İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden yeni mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı İstiklal Caddesi'nde 2 arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturduğu esnada bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle, 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Birden fazla kişi ile birlikte gece vakti silahla yağma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın istinaf başvurularını karara bağladı.

VERİLEN HÜKÜMLERDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİ

Ceza Dairesi'nin kararında, soruşturma sonuçlarına göre uygun şekilde suç niteliklerinin tayin edildiği ve sanıkların savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği, 'yağma' suçu nedeniyle tekerrür hükümlerinin usulünce uygulandığı ve yerel mahkemece kurulan hükümlerde isabetsizlik görülmediği, istinaf nedenlerinin yerinde görülmediğinden de istinaf başvurularının reddedildiği belirtildi.



SANIK AVUKATLARINDAN YARGITAY'A TEMYİZ BAŞVURUSU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bu kararla birlikte, yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezayı onamış oldu. Aynı zamanda bu kararın ardından sanık avukatlarının Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundukları da öğrenildi.