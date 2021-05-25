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Giriş Tarihi: 25.5.2021 12:47

Para vermediği için öldürmüşlerdi! Mahkeme ağırlaştırılmış müebbeti onadı!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Para vermediği için öldürmüşlerdi! Mahkeme ağırlaştırılmış müebbeti onadı!

İstinaf Mahkemesi, Emra Yaşar ile Erhan Kurdal isimli şahıslar hakkında İstiklal Caddesi’nde, kendilerine para vermediği için mezunu Halit Ayar’ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle ‘Nitelikli kasten öldürme’ ve ‘Birden fazla kişi ile birlikte gece vakti silahla yağma’ suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 7 Eylül 2019 tarihinde İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden yeni mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı İstiklal Caddesi'nde 2 arkadaşıyla birlikte tramvay durağında oturduğu esnada bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle, 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Birden fazla kişi ile birlikte gece vakti silahla yağma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın istinaf başvurularını karara bağladı.

VERİLEN HÜKÜMLERDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİ

Ceza Dairesi'nin kararında, soruşturma sonuçlarına göre uygun şekilde suç niteliklerinin tayin edildiği ve sanıkların savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği, 'yağma' suçu nedeniyle tekerrür hükümlerinin usulünce uygulandığı ve yerel mahkemece kurulan hükümlerde isabetsizlik görülmediği, istinaf nedenlerinin yerinde görülmediğinden de istinaf başvurularının reddedildiği belirtildi.

SANIK AVUKATLARINDAN YARGITAY'A TEMYİZ BAŞVURUSU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bu kararla birlikte, yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezayı onamış oldu. Aynı zamanda bu kararın ardından sanık avukatlarının Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundukları da öğrenildi.

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Para vermediği için öldürmüşlerdi! Mahkeme ağırlaştırılmış müebbeti onadı!
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