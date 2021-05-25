Polisin şüphelenerek durdurduğu şahıs torbacı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili İlimiz Şişli ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şişli ilçesi Yay Meydanı Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.Ç. isimli şahsın yapılan üst aramasında 57,96 gram gelen marihuana ele geçirildi. Polis ekipleri çalışmaların devamında şahsın Yayla Mahallesinde bulunan evinde de arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 63,48 gram marihuana, 3,94 gram esrar, 2,99 gram taş kokain, 6,45 gram kokain, 4,86 gram kubar, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 240 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi.