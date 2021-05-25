Polisten köprülü kaçış

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde emniyet ekiplerine bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri hemen bahsi geçen yere baskın düzenledi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerinin düzenlediği baskında içeride bulunanlar kaçtı.

Kaçanların peşine düşen polisler kumar oynayanların baskınından kaçmak için iki bina arasına tahtadan köprü yaptığını gördü. Karşı binanın çatısına uzatılan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki tahta köprüyü bulan polis memuru, merdivenleri çıkarken "düzenek kurmuşlar" dedi. Ekipler, ara sokaklarda ve çatılarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenleri aradı. Polis denetiminde, kahvehanede yakalanan 10 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den toplam 32 bin TL ceza kesildi.