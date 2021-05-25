Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber ülkemizde tam kapanma sürecine geçilmiş, kafe ve restoran türü işletmelerin yalnızca paket servis ve gel al şeklinde hizmet vermesine karar verilmişti. Kademeli olarak normalleşme sürecine geçişle beraber "restoranlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları gündeme taşındı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'de yeme içme sektöründeki işletmelere dair detayları da duyurmuş ve bu işletmelerin bir süre daha paket servis ve gel al servisle hizmet vermesine karar vermişti. Buna göre; restoran ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
YEME-İÇME YERLERİ
Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,
Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
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MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.