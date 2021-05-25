Restoran ve kafeler gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler bilindiği üzere paket servis ve gel al şeklinde hizmetlerini sürdürürken bu kapsamda gözler "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" sorusuna ait gelişmelere çevrildi. 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan kademeli normalleşmenin ilk aşamasında kısıtlama sürecine devam eden bu işletme sahipleri açılacakları günü iple çekiyor. Buna göre; Restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte konuya dair tüm son dakika gelişmeleri…
YEME-İÇME YERLERİ
Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,
Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
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MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.