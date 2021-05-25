Restoran ve kafeler gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler bilindiği üzere paket servis ve gel al şeklinde hizmetlerini sürdürürken bu kapsamda gözler "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" sorusuna ait gelişmelere çevrildi. 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olan kademeli normalleşmenin ilk aşamasında kısıtlama sürecine devam eden bu işletme sahipleri açılacakları günü iple çekiyor. Buna göre; Restoranlar, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte konuya dair tüm son dakika gelişmeleri…