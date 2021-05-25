Sabah yürüyüşü yaparken buldu, evinde saklıyor... "Sırrının çözülmesini istiyorum"

Gaziantep'te sabah saatlerinde yürüşüy için gittiği parkta bir taş bulan Mehmet Ali Kuş, rengi görünümü açısından oldukça dikkatini çeken taşı saklamak amacıyla yanına aldı. Evine getirdiği taşı internet sitelerinde araştıran Kuş, tam olarak ne olduğunu öğrenemedi taş ile ilgili uzun süre araştırma yaptı. Taşı nasıl bulduğunu anlatan Kuş, "Sabahın ilk saatleriydi daha hava yeni aydınlanıyordu, yolu tertemiz süpürmüşlerdi ben de tesadüfen gördüm taşı o an dedim acaba bunu neden kaldırmamışlar.

Tam da kaldırımın dibindeydi, biraz da ağır bir taştı. Aldım ama sonrasında ısıyı görünce dağıldı. Dikkatimi çeken, yolun temiz olmasıydı. Bunu neden kaldırmamışlar diye çok dikkat ettim baktığımda da normal ağır bir taştı, göktaşı olup olmadığını da bilmiyordum" dedi.

"50 BİN DOLARA KADAR SATANLAR VAR"

Kuş, bulduğu taşın içerisinde elmas olan ve gök elması olarak bilinen bir göktaşı olabileceği yönündeki bilgiler üzerine ise heyecanlandığını belirterek, "Araştırdım internet sitelerinde elimdekinin meteor olduğunu ve gök elması olarak bilinen nadir türlerden biri olabileceği bilgisine ulaştım. Bazı akademisyen ve bilim adamlarına taşın resimlerini de gönderdim. Onlar da gök elması olabileceğini ifade etti. Taştan bir parça alarak yaptırdığım analiz raporlarında ise resimleri görenlerin tezini destekleyecek sonuçlar çıkmadı. Ama halen daha elimdeki taşı görenler, gök elması olarak bilinen meteor olduğunu söylüyor. Bazı sitelere baktım 35, 40 ve 50 bin dolara kadar satılanlar var. Bir uzmanına sordum eğer uzay elmasının meteoruysa daha da yüksek bir fiyata satabilirsin dedi. Araştırmalar esnasında Amerika'da bir alıcıya ulaştım ama İngilizce bilmediğim için satamadım" diye konuştu.