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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:53

Sahil Rüzgarı operasyonunda 4 tutuklama

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Sahil Rüzgarı operasyonunda 4 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 ilde düzenlenen “Sahil Rüzgarı” operasyonu kapsamında ’da gözaltına alınan 16 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Mersin, Muğla, İstanbul ve Adana'da mafya tipi organize suç örgütü oluşumlarına yönelik çalışma başlattı. Polis, suç örgütünü 8 ay boyunca takip etti.

DÜĞMEYE BASILDI

KOM ekipleri, 21 Mayıs'ta "Sahil Rüzgarı" operasyonu yapılması için düğmeye bastı. Eş zamanlı 8 ilde yapılan şok baskınlarda 171 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri özel harekat polisiyle 25 eve eş zamanlı tek tek girerek 16 zanlıyı gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI RET ETTİLER

Zanlıların Sarıçam ilçesinde Ü.G.'nin liderliğinde "nitelikli yağma, gayrimenkul satışı üzerinden yağma, silah ticareti, görevi kötüye kullanma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama, suç örgütlerine silah temini" gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon da ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 46 mermi, 3 tüfek, 20 gram esrar, çok sayıda senet, alacak verecek defteri ele geçirildi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 8'i savcılıktan, 4'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Sahil Rüzgarı operasyonunda 4 tutuklama
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