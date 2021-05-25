Şanlıurfa’da silahlı kavga: 7 kişi gözaltına alındı

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Överler kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

Kavgada şans eseri yaralanan olmazken, olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli Jandarma ekipleri tarafından sağlık raporları alınmak üzere Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheliler, burada alınan sağlık raporunun ardından Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.