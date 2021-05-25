Senegalli işçiler bahçede horon oynayarak çay topluyorlar

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı. Çay üreticileri hasadın başladığı ilk günden itibaren koronavirüs salgını nedeni ile Gürcü işçilerin Rize'ye gelememesinin ardından Senegalli işçilerle bahçelerine girip çay toplamaya başladılar.

Trabzon'un Of ilçesi Kıyıcık mahallesinde sabahın erken saatlerinde çay bahçesine giren ve çay toplayan Senegalli çay bahçesinde Karadeniz'e özgü horon oynayarak çay topluyorlar.

"HORON OYNAYARAK KEYİFLE ÇAY TOPLUYORUZ"

Senagalli çay işçisi Abdullah Sylla (33) 3 yıldır Türkiye'deyim. İstanbul'da üniversite okuyorum. Yaz tatillerinde Trabzon'a gelip 2 yıldır çay topluyorum. Burada Karadeniz'in kendi oyunu horonu öğrendik.Çay toplarken horon müziği açıp keyifle horon oynayarak çay topluyoruz." dedi.

Fallo Ndiaye (30) ise, İstanbul'da üniversite öğrencisiyim. Arkadaşlarımla birlikte tatil zamanı Trabzon'a çay toplamaya geliyoruz. Burada kazandığımız parayı hem eğitimimize destek için, hem de ailemize de göndermek için çalışıyoruz. Çay toplamak çok daha güzel oluyor. Hele de kemençe müziği duyunca bahçede öğrendiğimiz kadarıyla horon oynayarak eğlenerek çay topluyoruz." şeklinde konuştu.

Ebubekir Diallo (25) ise, Karadeniz'in hem insanı, hem de doğal güzelliği ile yaşanacak yer. 2 yıldır Trabzon'a arkadaşlarım ile çay toplamaya geliyoruz. Burada horon oynamayı az da olsa öğrendik. Telefonumuzdan kemençe müziği açıp horon oynayarak çay topluyoruz." ifadelerini kullandı.