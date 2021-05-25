Serinlemek isteyen kanala giren adamdan haber var!

Adana'da serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren 27 yaşındaki Ersin Kara, akıntıya kapılarak kayboldu. Ersin Kara'nın kız kardeşi ve eşi gözyaşlarına boğulup "Neden yüzmek için kanala girdin. Sen yüzmeyi bilmiyordun. Keşke sana engel olsaydık" diye feryat etti. Su altı polisinin kanalda kaybolan genç adamı arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu.

Edinilen bilgiye göre, arama çalışmaları sonuç verdi. Genç adam bulunarak hastaneye sevk edildi.

YÜZEN ÇOCUKLARI GÖRDÜ

Olay merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Ersin Kara yanında eşi ve kız kardeşleriyle Ege Bagatur Bulvarından yürürken yüzen çocukları görünce kendisi de serinlemek için kanala girmek istedi. Ancak eşi ve kız kardeşleri "Yüzme bilmiyorsun, sen girme" dedi. Karısının ve kız kardeşinin uyarısını dinlemeyen genç adam kıyafetlerini çıkartıp sulama kanalına girdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Akıntıya kapılan ve suda batın çıkan Kara, bir süre sonra gözden kaybolunca durum polise bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polisleri kanalda arama başlattı. Ersin Kara'nın kız kardeşi ve eşi gözyaşlarına boğulup "Neden yüzmek için kanala girdin. Sen yüzmeyi bilmiyordun. Keşke sana engel olsaydık" diye feryat etti. Dalgıç adamlar, genç adamı arama çalışmalarına devam ediyordu. Genç adam bulundu.