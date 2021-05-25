Şişli’de 3 otomobil alev alev yandı

Olay, 01.30 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir viyadük altında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki iki otomobile daha sıçradı. 3 OTOMOBİLDE HASAR MEYDANA GELDİ İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobilleri kısa sürede söndürdü. Yanan otomobillerde hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri de yanan 3 otomobil üzerinde inceleme yaptı.