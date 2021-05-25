Sivas'ta aynı bölgede ikinci kez işkence yapılarak öldürülmüş kedi bulundu





'ARTIK DAYANAMIYORUM'

Yaşanan kedi ölümlerine bir son verilmesini isteyen Gül Dursun, "Dünkü vakanın şokunu atlatmadan bugün de sokakta beslediğim bir kediyi katletmişler. Çok kötü, dayanamıyorum artık. Buna bir çare bulmalarını istiyorum. Benim elimden bir şey gelmiyor ama devletin destek olmasını istiyorum. İnşallah buna bir çare bulurlar. Bu ikinci kedi ve ben diğerlerinden korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Burada kedileri sevmeyenin çok olduğunu biliyorum. Bu caniliği nasıl yaptılar bilmiyorum. Yapan bulunursa en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.