Siverek Kaymakamı Bursa’da defnedildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kaymakam olarak görev yapan Hasan Ongu, izinli olarak geldiği memleketi Bursa'da aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaymakam Ongu'nun ölümü Bursa ve Şanlıurfa'da büyük üzüntü yarattı. 40 yaşındaki genç Kaymakam ikindi namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri ve Ongu'nun mesai arkadaşları katıldı. Evli ve bir çocuk babası Ongu'nun cenazesi Pınarbaşı mezarlığında defnedildi.