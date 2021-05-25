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Giriş Tarihi: 26.5.2021 00:20

Sobayı tutuşturmak isterken evi de kendisini de yaktı

İHA
Sobayı tutuşturmak isterken evi de kendisini de yaktı

’nin ilçesinde bir vatandaş, evindeki sobayı mazot ile yakmaya çalışınca hem evi hem de kendisini yaktı

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kargalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. evindeki sobayı tutuşturmak için mazot kullandı. Sobaya dökülmesiyle bir anda parlayan mazot, evde yangına sebep oldu. S.K.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşurken, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Sobayı tutuşturmak isterken evi de kendisini de yaktı
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