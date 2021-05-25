Hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber 81 ilde "29-30 Mayıs 2021 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman kalkacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kademeli normalleşme sürecinde bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonunda belirlenen saat aralıklarında kısıtlamanın devam edeceği ifade ifade edilmiş öte yandan yayımlanan genelge ile "Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" şeklindeki sorular da yanıt bulmuştu. Akşam saatleriyle beraber gündeme taşınan bu konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detaylar…

29-30 MAYIS 2021 HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Bu kapsamda; hafta sonu ve hafta içi yasak saatleri ve hafta sonu da uygulanan kısıtlamanın sona ereceği o tarih merak konusu haline geliyor.

İşte genelge detayları...