Son dakika: Adana'yı sarsan olayda flaş gelişme! Özel ekip devrede...

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak üzerinde meydana gelen olayda; vatandaşlar, yol kenarında park edilmiş otomobilin içinde kanlar içinde yatan bir kadının olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Araçtaki Tuğçe Duman'ın kadının pompalı tüfekle öldüğü belirlenirken, çevrede yapılan aramada yaklaşık 100 metre ileride tarlanın içinde yine pompalı tüfekle öldürülen Melek Elşemo'nun cesedi bulundu.
ANNE: KATİLİ BULUN
Öldürülen kadınların cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından kadınların cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Kızını ve kardeşinin eşini kaybeden Hatice Kır, katilin bir an önce yakalanmasını istedi.
Cenazeleri alan yakınları gözyaşı döktü. Tuğçe Duman'ın cenazesi Adana'nın Saimbeyli ilçesine, Melek Elşemo'nun cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü.
ÖZEL EKİP KURULDU
Bu arada jandarma ekipleri cinayeti işlediği sanılan ve her yerde aranan Tuğçe Duman'ın sevgilisini her yerde arıyor.
Olaydan sonra jandarma ekipleri çifte cinayeti gün yüzüne çıkarmak için özel ekip kurdu.
Olayın gerçekleştiği ve ilçedeki tüm güvenlik kameraları ekip tarafından saniye saniye izleniyor.
Kayıp sevgilinin Kayseri'de olduğu yönünde de bilgilere ulaşan özel ekibin bir bölümü, çalışmalarını bu bölgede detaylı bir şekilde sürdürüyor.
Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan Furkan Apaydın'ın amcası İ.A. ile kuzeni M.A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.