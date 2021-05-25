Son dakika: Adana'yı sarsan olayda flaş gelişme! Özel ekip devrede...

ANNE: KATİLİ BULUN

Öldürülen kadınların cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından kadınların cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Kızını ve kardeşinin eşini kaybeden Hatice Kır, katilin bir an önce yakalanmasını istedi.