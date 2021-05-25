Son dakika: Bayrampaşa'da sebze-meyve halinde korkutan yangın!

Son dakika haberleri... Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bayrampaşa'daki sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.