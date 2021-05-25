Son dakika: İstiklal Caddesi’nde mühendis Halit Ayar’ı öldüren sanıkların cezası onandı





SANIK AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

Sanık Emra Yaşar'ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, sanığın öldürme kastı olmadığı ve alkolün etkisi altında arkadaşına ve kendisine saldırıldığı düşüncesi ile bıçak çıkardığı ve yağma suçuna katılmadığı gerekçesiyle üst sınırdan ceza verilmesinin hatalı olduğu belirtildi. Sanık Erhan Kurdal'ın avukatı tarafından sunulan itiraz dilekçesinde ise, sanığın yağma suçunu işlemediği, öldürme suçu işlenirken suça iştirak etmediği, yerde yatan maktulün yaralı olduğunu bilmeden tekme attığı ve öldürme kastı bulunmayan sanık hakkında verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu anlatıldı.