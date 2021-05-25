Son dakika: Kızının önünde öldürülen Tuğba Anlak cinayetinde flaş gelişme

Tuğba Anlak, yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından kızının gözü önünde silahla başından vurularak katledildi. Anlak cinayetine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanık hakkında açılan davada, savcı mütalaa verdi.
Olayın yaşandığı 31 Temmuz 2019'da Murat Uslu ve kafede çalışan Mustafa Ünver, Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese gelmiş, Uslu, araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeri girip Tuğba Anlak'ı 6 yaşındaki kızının gözü önünde darbetmiş, başından silahla yaralamıştı. Uslu, devredilen kafenin parasını alarak olay yerinden kaçmıştı.
HAPİSLERİ İSTENDİ
Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Uslu ile Ünver'i yakalamış ve tutuklanmıştı.Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede 27 Ağustos'ta 2019'da yaşam savaşını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Murat Uslu için "kasten öldürme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, sanık Mustafa Ünver ve kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen Pelin Altun'un, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
RAPOR GELDİ
Geçtiğimiz celselerde sanık Murat Uslu'nun, kendiliğinden patladığını iddia ettiği olayda kullanılan tabanca ile bu silaha ait mermi çekirdeğiyle ilgili raporun, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği belirtilmişti.Yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesince mahkemeye gönderilen raporda, "tabancanın emniyet sisteminin çalışıyor durumda olduğu, silahta mekanik bir arızanın saptanmadığı, atışa hazır halde iken tetiğine basınç kuvveti uygulanmadan çekme, çekiştirme veya sarsıntı gibi etkenlerle kendiliğinden patlamadığı, horozu kurulu halde iken tetiğine 3,5 kilogram civarında basınç kuvveti uygulanması gerektiği" ifadeleri yer almıştı.
Bugün görülmeye devam eden davada raporun üzerine savcılık mütalaasını sundu. Mütalaada sanık Murat Uslu ile maktüle Tuğba Anlak arasında tartışma yaşandığı, sanığın bir el ateş ederek maktüleyi öldürdüğünü ifade etti. Mütalaada, ölüme neden olan mermi çekirdeğinin yerden sekerek isabet ettiği, ardından sanıkların olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. Mütalaada, sanık Uslu'nun maktüle karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası istendi. Sanık Uslu'nun "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ise beraati talep edildi. Diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürme" suçundan beraatleri talep edildi.
TAHLİYE TALEBİNE RET
Mütalaaya karşı şikayetçi avukatlarından Hande Gündoğdu, "Savcının kurşunun yerden sekerek geldiği şeklindeki saptamasıyla kasten ölüm şeklindeki vasıflandırması bize göre kendi içinde çelişmektedir. Bu hususun giderilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatlarından Selçuk Oral ise "Merminin yerden sekerek geldiğien baştan sabittir. Sanığın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanık Murat Uslu'nun tutukluluk halinin devamına ve sanık Mustafa Ünver hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, ertelendi.