Son dakika: Kızının önünde öldürülen Tuğba Anlak cinayetinde flaş gelişme

Bugün görülmeye devam eden davada raporun üzerine savcılık mütalaasını sundu. Mütalaada sanık Murat Uslu ile maktüle Tuğba Anlak arasında tartışma yaşandığı, sanığın bir el ateş ederek maktüleyi öldürdüğünü ifade etti. Mütalaada, ölüme neden olan mermi çekirdeğinin yerden sekerek isabet ettiği, ardından sanıkların olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. Mütalaada, sanık Uslu'nun maktüle karşı "Kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası istendi. Sanık Uslu'nun "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından ise beraati talep edildi. Diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un ise "Kasten öldürme" suçundan beraatleri talep edildi.