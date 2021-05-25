Son dakika: Mervenur'un katili: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım



'GÖKHAN H.'NİN YÖNLENDİRMESİYLE YAPTIĞI ANLAŞILMIŞTIR'

İddianamede ayrıca şüphelinin, cesedi iyice streçleyip, mutfak penceresinin balkon kısmında 10 gün kadar sakladığı ardından Güllük Caddesi'ndeki babasının oturduğu evin çatı kısmına götürüp, sakladığı belirtilerek, şu tespitlerde bulunuldu:

"Şüpheli Gökhan H. ifadesinde, olay günü şüpheli Cüneyt Akyol'un maktule tecavüz ettiğini, o haldeyken kendisinin evden kaçtığını ifade etmiştir. Ancak Gökhan H.'nin pek çok kez şüpheli Cüneyt Akyol'a uyuşturucu temin ettiği ve aralarında menfaat ilişkisi bulunduğundan dolayı şüpheli Cüneyt Akyol olayı üstlenmiştir. Akyol'un maktulü boğduğu sabit ise de bunu şüpheli Gökhan H.'nin yönlendirmesi ve yardımı ile yaptığı, Gökhan H.'nin, Akyol'u bu işi yapması için ikna edip, kararını kuvvetlendiren eylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır."

'BELİRTİLEN SUÇLARDAN AYRI AYRI SORUMLU TUTULMALARI GEREKİR'

Şüphelilerin, maktule yönelik cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmasını sağlama gibi eylemlerinin açığa çıkmasını önlemek bakımından iple boğarak, ölmesine sebebiyet verdiklerinin vurgulandığı iddianamenin devamında şöyle denildi: "Ayrıca şüpheli Aziz K.'nin uyuşturucu madde temini karşılığı mağdur ile cinsel ilişkiye girme karşılığı aracılık ettiği ve yer temin ettiği, ayrıca maktul, mağdur ve diğer şüphelilerin uyuşturucu kullanması için yer sağlayıp aparat temin etmek sureti ile bunu kolaylaştırdığı, dolayısıyla belirtilen bu suçlardan ayrı ayrı sorumlu tutulmaları gerekmektedir. Şüpheli Aziz K.'nin maktule yönelik de uyuşturucu madde temin etmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği, şüpheli İbrahim H.Ş. ve şüpheli Ferdi T.'nin ise mağduru söz konusu eve sabah götürüp şüpheli Aziz K.'ye uyuşturucu madde temini karşılığı ilişkiye girmesini kolaylaştırma ve buna aracılık etme suçunu işledikleri, aynı zamanda bu ilişkiye girmeleri konusunda fuhşa aracılık ve yer temin etme suçunu işledikleri, şüpheli S.G.'nin streçlenerek kolilenmiş cesedi taşımak sureti ile üzerine atılı suçu işlediği, zira şüpheli Cüneyt Akyol'un daha önce annesinin evine bu tarz çamaşır yıkamak için böyle bir koli götürmediği, söz konusu kolinin kirli çamaşır olmayacağı, kuryelik yapan birinin rahatlıkla söz konusu kolinin içinde suç eşyası olduğunu anlayabilecek düzeyde olduğu, kaldı ki; cesedin sarılı olduğu streçlenmiş kolinin de gözle görülebilir şekilde içerisinde kıyafet olamayacağı net ve açık olmasına rağmen yakın arkadaşı olan Cüneyt Akyol'a yardım ederek maktulün cesedini bu şekilde gizleme eylemine katıldığı ve üzerine atılı suçu işlediği kanaat ve sonucuna varılmıştır." Mervenur Polat'ın aile avukatı Buğra Kağan Oğuz da şüpheliler Ferdi T., Aziz K., İbrahim H.Ş., hakkında 'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan verilen, kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara itirazda bulunduklarını söyledi. Duruşma, ilerleyen günlerde başlayacak.