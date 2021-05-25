Suç makineleri uygulamaya takıldı

Kocaeli Derince İlçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulamalar esnasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde B.G 'nin cezaevi firarisi olduğu, hayvan hırsızlığı, yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlar ile hakkında kesinleşmiş olan 39 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yanında bulunan E.G'nin ise dolandırıcılık, hırsızlık gibi 16 ayrı farklı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Yine araçta yapılan aramalarda 114 sahte ABD doları ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Her ikiside bir çok suçtan aranan hükümlülerin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmeleri bekleniyor.