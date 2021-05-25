Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

"Süper Loto sonuçları" haftanın 3 günü Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV - Youtube ortak canlı yayınıyla belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruluyor. MP TV üzerinden bugün yapılacak olan canlı çekilişe dahil olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar 17 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin 25 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 25 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;