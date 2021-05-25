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Giriş Tarihi: 25.5.2021 19:29 Son Güncelleme: 25.5.2021 19:29

sonuçları açıklandı mı? ile çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru

(MPİ) ile ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayında şanslı numaraları belirlenen “ sonuçları” bugün (25 Mayıs 2021 Salı) günü şans oyunu severlere duyurulacak. aracılığıyla MP TV için kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 25 Mayıs çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama motoru.

"Süper Loto sonuçları" haftanın 3 günü Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV - Youtube ortak canlı yayınıyla belirlenerek kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruluyor. MP TV üzerinden bugün yapılacak olan canlı çekilişe dahil olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar 17 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin 25 Mayıs MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (25 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 25 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Mayıs Süper Loto sonuçları:



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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 25 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama motoru
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