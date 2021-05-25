Şüpheli adliyeye sevk edildi! 'Takip ettin' deyip silahla vurdu

İstanbul Küçükçekmece'de bankadan para çeken Bayram Y., kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki Gürbüz İle tartışmaya başladı. Yaşanan arbede sonucunda Bayram Y. "Beni neden takip ettin" diyerek belinden çıkardığı silahla Abdülbaki Gürbüz'ü tam göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri şüpheli Bayram Y'yi gözaltına aldı.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Küçükçekmece Yeni Mahalle'ye bağlı İnönü Caddesi üzerinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre para çekmek için bankaya giden 45 yaşındaki Bayram Y. bu esnada kendisini takip ettiğini düşündüğü Abdülbaki Gürbüz İle sözlü olarak tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki gerilimin artmasıyla Bayram Y., belinden çıkardığı silahla Abdülbaki Gürbüz'e ateş açtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Abdülbaki Gürbüz Kanlar içerisinde yere yığıldı. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı adamı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Abdulbaki Gürbüz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Bayram Y. ise silahıyla birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.